Тбилиси, 15 марта, 2025, 15:41 — ИА Регнум. В центре грузинского Тбилиси застрелили Левана Джангвеладзе — брата авторитетного бизнесмена Мераба Сухумского и друга лидера Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева. Об этом сообщает телеканал Mtavari.

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«Прошлой ночью был убит Леван Джангвеладзе — брат вора в законе Мераба Джангвеладзе. В него несколько раз выстрелили на пешеходном переходе на проспекте Чавчавадзе. <…> В результате инцидента один прохожий, в которого попала пуля «вслепую», получил легкие ранения», — передает местный телеканал.

Как уточняет Telegram-канала Shot, киллер некоторое время поджидал 60-летнего Джангвеладзе у ресторана на улице Чавчавадзе и выпустил как минимум девять пуль, после чего скрылся с места. По предварительным данным, убийство может быть связано с конфликтом между Джангвеладзе и другим криминальным авторитетом Шакро Молодым.

Стрелок пока не был задержан, он находится в розыске. Грузинское МВД занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Известно, что Леван Джангвеладзе участвовал во всех криминальных делах своего брата — Мераба Сухумского. В том числе он занимался ведением его легального бизнеса и владел тремя типографиями в Москве. В преступном мире его имя связывали с ликвидацией Япончика и Деда.

Противостояние Шакро Молодого (Захария Калашова) и Мераба длится больше десятилетия. Когда-то близкие к Мерабу воры в законе покалечили племянника Калашова — Дато Краснодарского. С тех пор конфликт между их кланами и спор за лидерство в криминальном мире то затихает, то вспыхивает вновь.

Как передавало ранее ИА Регнум, ранее мещанский суд Москвы арестовал племянника криминального авторитета Калашова по статье о покушении на убийство. В декабре 2024 года Виталий Калашов ударил ножом одного из двух пьяных мужчин во время драки. Затем он скрылся с места нападения, а пострадавший был госпитализирован.