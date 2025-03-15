Краснодар, 15 марта, 2025, 15:30 — ИА Регнум. В Краснодарском крае при проведении земляных работ обнаружили фугасную авиабомбу. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.

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«500-килограммовую фугасную авиабомбу обнаружили около Тимашевска», ― уточнило ведомство в Telegram-канале.

Пиротехники Донского спасцентра МЧС России изъяли взрывоопасную находку. Специалисты вывезли боеприпас в безопасное место и уничтожили накладным наружным зарядом.

Как передавало ИА Регнум, в Мурманске в апреле прошлого года на территории Торгового порта обнаружили фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны. На обезвреживание снаряда ушло несколько часов. Боеприпас обвязали тросами и при помощи крана погрузили на автомобиль, затем доставили на спецполигон и уничтожили.

Специалисты установили, что находка представляет собой немецкую авиационную бомбу SC-1000 с содержанием 620 кг взрывчатого вещества.

В феврале три авиационные бомбы времён Великой Отечественной войны уничтожили в Ростовской области. По информации МЧС России, три фугасные авиабомбы ФАБ-100 были найдены при проведении земляных работ в селе Крым Мясниковского района и в станице Мелиховской Усть-Донецкого района. Пиротехники вывезли их в безопасное место и взорвали.