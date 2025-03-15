Москва, 15 марта, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Руководители европейских стран, как и предрекал президент России Владимир Путин, ведут себя с американским лидером Дональдом Трампом подобно ласковым собачкам. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

IMAGO/Jim LoScalzo/Global Look Press Дональд Трамп

Ушаков прокомментировал позицию европейских политиков, которые три года говорили о невозможности мирных инициатив по Украине, а теперь, после сигнала из Белого дома, горячо поддержали идею США о временном перемирии. Он напомнил, что ранее Путин спрогнозировал такое поведение лидеров стран ЕС при Трампе.

«И он так описал, что они будут как ласковые собачки у ног хозяина — примерно то, что вот сейчас и происходит», — сказал Ушаков в интервью от 13 марта, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.

В январе в беседе с Зарубиным Путин заявил, что Трамп отличается от своего предшественника Джо Байдена, который больше нравился лидерам стран ЕС и был им ментально ближе. Он выразил уверенность, что новый глава США довольно быстро «наведёт порядок» в Европе, так как обладает сильным характером и настойчивостью.

«Это произойдёт быстро и скоро. Все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — сказал Путин.

Позже Трамп перепостил в соцсети Truth сообщение телеканала CNBC с этими словами российского лидера, не сопроводив его никакими комментариями.

Путин 13 марта заявил, что Россия в целом поддерживает инициативу США о приостановке огня на Украине на 30 дней, «но есть нюансы». Президент отметил, что в числе этих нюансов — будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации.

Вечером в тот же день Путин провёл переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф представил дополнительную информацию по предложению США о перемирии на Украине, а Путин в свою очередь передал «дополнительные сигналы» для президента США Трампа.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми 14 марта заявил, что Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий». Выступая на саммите «Группы семи» (G7) в Канаде, он отметил, что данную позицию якобы разделяют все члены объединения.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на призыв Лэмми. Он отверг требования в адрес Москвы и заявил, что британский политик может «засунуть свою идею обратно».

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что Великобритания не может ничего требовать от России, так как выступает против переговоров как таковых. Он посоветовал британцам «помолчать и тихо посидеть в сторонке», добавив, что мнение Лондона никого не интересует.