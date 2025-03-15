Грозный, 15 марта, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с двумя пленными бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ), обнаруженными в погребе населённого пункта Черкасское Поречное под Курском. Видео он опубликовал в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«МО РФ организовали очередное пополнение обменного фонда в населённом пункте Черкасское Поречное Курской области. На этот раз в активе два украинских военнослужащих, решивших переждать встречу с нашими силами в погребе. Проверенный временем метод «затаимся и пересидим» на этот раз не сработал. Их обнаружили очень быстро», — указал он в публикации.

Кадыров уточнил, что сослуживцы пленных украинских бойцов успели сбежать ещё до прибытия ВС РФ. Он предположил, что эти два военных попросту не обладали необходимой физической подготовкой, чтобы спастись.

«Оба пленённых сообщили, что обучение перед отправкой в зону боевых действий у них было символическим. На практике убедились, что отсутствие подготовки крайне негативно сказывается на боеспособности и эффективности подразделений. Но сейчас их жизни ничего не угрожает. Им повезло вытянуть счастливый билет», — добавил глава Чечни.

Судя по показаниям пленных, они принадлежали к одной роте, а также оба попали в Курскую область в январе текущего года. На видео беседу с ними проводит лично командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта в докладе президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована. Верховный главнокомандующий поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион, а также подумать над созданием зоны безопасности в Сумской области.

Местные власти и надзорные органы ранее сообщили о выявлении на освобождённой территории целой серии преступлений ВСУ. Жители Суджи рассказали о смертях мирных граждан от голода, жажды и холода. Сообщалось о случаях изнасилований, в том числе пожилых женщин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта заявил, что предложение Путина о возможности сдачи бойцов ВСУ в плен и сохранения ими жизней пока действует, но время для принятия решения у Киева «сокращается, как шагреневая кожа».