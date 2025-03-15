Москва, 15 марта, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Путешественник Фёдор Конюхов уже 100 дней плывет по Южному океану на весельной лодке, совершая уникальный одиночный переход от Южной Америки до Австралии. Об этом 15 марта сообщили в Telegram-канале экспедиционного штаба.

t. me/konyukhovfedor

«Этот маршрут ранее никто не проходил. Чтобы достичь берегов Западной Австралии Фёдору Конюхову предстоит пересечь Южную Атлантику и Южный Индийский океан», ― говорится в сообщении.

Весь путь ориентировочно займет 200 дней. До предполагаемого места финиша в Западной Австралии 6,1 тыс. км. В пресс-службе экспедиции отметили, что Южная Атлантика оказалась гостеприимней Индийского океана. Если сравнивать скорость продвижения лодки по курсу, то в Атлантике она почти в два раза выше, чем в Индийском океане.

Конюхов стартовал 5 декабря 2024 года из пролива Дрейка в Южной Америке. За 68 дней он достиг долготы мыса Игольный в Южной Африке и тем самым впервые пересек Южную Атлантику, установив мировой рекорд ― первопрохождение этого маршрута на весельной лодке. Свой 73-й день рождения 12 декабря путешественник также встретил в Южной Атлантике.

Переход к Австралии станет вторым этапом кругосветного маршрута в Южном океане, первую часть которого Конюхов преодолел в 2018–2019 годах. В путешествие он отправился из города Данидин на восточном побережье Южного острова Новой Зеландии 6 декабря 2018 года. За время плавания на весельной лодке «Акрос» он прошел 11 тыс. км за 153 дня.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года Конюхов установил новый мировой рекорд по нахождению на первой в мире одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса. Исследователь провёл один на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут. За это время он преодолел 239 км.

В марте 2023 года Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта Иван Меняйло на тепловом воздушном шаре «ФосАгро» установили мировой рекорд дальности беспосадочного перелёта. Тогда пилоты преодолели расстояние в 2540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, принадлежавшего японскому пилоту Мичио Канда.

Конюхов является обладателем национальной премии «Хрустальный компас» и мировых рекордов Гиннесса, это первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли: Северный географический (три раза), Южный географический, полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), мыс Горн (полюс яхтсменов).