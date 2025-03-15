Белград, 15 марта, 2025, 15:02 — ИА Регнум. У трех человек, пострадавших в результате наезда машины на толпу митингующих в Белграде, зафиксированы легкие телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба МВД Сербии.

AP/TASS

«Две женщины и молодой человек, которые были сбиты в районе Беле-Воде, осмотрены в центре скорой помощи. И после проведения полной диагностики у них установлены лёгкие телесные повреждения», — говорится в заявлении ведомства, которое приводит «РИА Новости».

По данным газеты Blic, автомобиль въехал в толпу в белградском районе Жарково, сбив трёх человек, во время многотысячной акции протеста в Белграде. Уточняется, что 50-летний водитель автомобиля оказал сопротивление полиции при задержании.

Как передавало ИА Регнум, в сербском МВД сообщили, что общее число протестующих превысило 31 тыс. человек. В ведомстве уточнили, что серьёзных инцидентов и грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что организаторы протестов таким образом хотят свергнуть президента республики Александра Вучича, но у них нет шансов. По его словам, у оппозиции нет подходящей личности, кто смог бы справиться с обязанностями главы республики.

Президент страны Александр Вучич ранее отметил, что представители западных спецслужб через своих агентов пытаются организовать в Сербии цветную революцию, использовав студентов и других участников протестных акций. Глава государства подчеркнул, что власти будут до последнего момента ждать, прежде чем дать ответ на действия демонстрантов.

Массовые акции протеста в Сербии спровоцировала трагедия 1 ноября 2024 года, когда во втором по величине городе Сербии Нови-Саде при обвале козырька здания погибло 15 человек.