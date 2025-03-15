Курск, 15 марта, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Представители силовых структур и органы военной полиции выявляют и задерживают в освобождённых населённых пунктах Курской области переодетых бойцов ВСУ, рассказал 15 марта осведомлённый источник в силовых структурах.

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

Бойцы ВСУ переодеваются как в гражданскую одежду, так и в российскую военную форму, сообщил источник ТАСС.

«Оставшиеся в живых боевики ВСУ маскируются в населённых пунктах под гражданских. Военные и силовые структуры выявляют и задерживают оккупантов. Неоценимую помощь в выявлении неонацистов оказывают местные жители, которые оперативно информируют бойцов РФ о подозрительных личностях», — рассказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта в докладе президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована. Верховный главнокомандующий поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион, а также подумать над созданием зоны безопасности в Сумской области.

14 марта президент США Дональд Трамп объявил, что попросил Путина пощадить окружённые в Курской области формирования ВСУ. Президент РФ пообещал, что если бойцы ВСУ сдадут оружие, им гарантированы жизнь и достойное обращение. Путин отметил, что Москва относится к призыву США с пониманием. Вместе с тем, сказал президент, бойцы ВСУ в Курской области совершили многочисленные преступления против гражданского населения, которые квалифицируются Генпрокуратурой как терроризм.

Местные власти и надзорные органы ранее сообщили о выявлении на освобождённой территории целой серии преступлений ВСУ. Жители Суджи рассказали о смертях мирных граждан от голода, жажды и холода. Сообщалось о случаях изнасилований, в том числе пожилых женщин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 15 марта заявил, что предложение Путина о возможности сдачи бойцов ВСУ в плен и сохранения ими жизней пока действует, но время для принятия решения у Киева «сокращается, как шагреневая кожа».