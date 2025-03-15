Москва, 15 марта, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Ветеринарные клиники столкнулись с наплывом кошек, у которых развилась мочекаменная болезнь. Питомцы разболелись после 8 Марта, наевшись цветов, сообщил Telegram-канал Shot.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам ветеринаров, серьёзные проблемы с почками и мочевыводящими путями могут возникнуть у животных из-за химикатов, которыми производители обрабатывают букеты. В Сети владельцы делятся историями о кошках, отравившихся тюльпанами и даже такими безобидными комнатными растениями, как маранта.

Зачастую у кошек могут открыться кровотечения на фоне стресса после праздников. В некоторых случаях им дают успокоительные препараты, пояснили ветврачи.

«Праздничная суета и посиделки оказывают психологическое воздействие на животных, из-за чего у них начинается идиопатический цистит», — отметил ветеринар Михаил Шеляков.

Ранее в беседе с ИА Регнум Шеляков рассказал о смертельной опасности дорожных реагентов для животных. Он прокомментировал кадры из Нижегородской области, где молодой лось лакомился реагентами на лесной дороге. По словам ветеринара, во многие реагенты входят так называемые снегоплавильные субстанции, которые при попадании в организм могут вызвать ожог слизистой пищевода или желудка, спровоцировать развитие гастритов и язвенных поражений. В зависимости от дозы воздействие яда может привести к смерти животного, пояснил он.