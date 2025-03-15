Вязьма, Смоленская область, 15 марта, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Уголовное дело о теракте возбуждено после попытки поджога центра патриотического воспитания «Долг» в Вязьме Смоленской области, в котором находится Музей Неизвестного солдата. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

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«Сотрудники УМВД России по Смоленской области совместно с сотрудниками УФСБ задержали подозреваемого в попытке поджога музея неизвестного солдата центра патриотического воспитания «Долг» в Вязьме», — сказано в сообщении УМВД.

Подозреваемым в поджоге оказался 15-летний подросток, его задержали по месту жительства. По словам фигуранта, накануне он получил в мессенджере от неизвестного лица предложение о подработке. Злоумышленник согласился выполнить задание куратора, за которое ему обещали денежное вознаграждение в размере 320 тыс. рублей. Деньги по итогу он так и не получил.

В пресс-службе отметили, что к центру «Долг» подросток пришёл ночью 13 марта. Он разбил стекло молотком и бросил в здание бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылся с места происшествия. Преступные действия не нанесли большого урона, огонь частично повредил только окно и подоконник, добавили в ведомстве.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК России («Террористический акт»). Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Как отметили в пресс-службе МВД, в центре «Долг» хранится архив на солдат, найденных с 1990 года. На базе учреждения также функционирует Музей Неизвестного солдата, экспонаты которого собирали поисковики. Помимо этого, учреждение занимается подготовкой мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля задержали двоих жителей Иркутской области при поджоге военной техники на территории воинской части в Ангарске. Злоумышленники забросили на территорию части стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. В итоге техника и военнослужащие не пострадали.

Помимо этого, подозреваемые вели разведку объектов транспортной инфраструктуры и других военных объектов для дальнейшего поджога. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).