Будапешт, 15 марта, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 марта опубликовал в соцсетях список требований Будапешта к властям Евросоюза.

Global Look Press

«Что требует венгерская нация от Брюсселя? Мира, свободы и единства», — написал политик.

В списке требований — создание «Европы наций», равенство всех стран — членов ЕС перед законом, восстановление незаконно отнятых у стран — членов ЕС полномочий, обеспечение права вето правительств стран — членов ЕС при принятии общих решений, исключение «агентов» предпринимателя Джорджа Сороса из Еврокомиссии и «коррумпированных лоббистов» из Европарламента и прекращение наращивания долга ЕС.

Кроме того, Орбан отметил, что Венгрия требует прекращения ввоза мигрантов в ЕС и высылки прибывших в Евросоюз нелегально, борьбы с коррупцией, запрета на «противоестественное перевоспитание наших детей», защиты христианского наследия Европы, мира на континенте и отсутствия Украины в составе ЕС.

«Равенство, свобода, братство!» — таким лозунгом Орбан закончил свой призыв.

Как передавало ИА Регнум, ранее в марте Венгрия единственной из стран — членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Представители Будапешта проголосовали против предложенного Еврокомиссией плана милитаризации Европы и расширения помощи Украине на общую сумму 800 млрд евро.

Орбан 14 марта заявил, что Брюссель пообещал властям Украины принять страну в состав ЕС при условии, что она продолжит воевать с Россией. Премьер Венгрии подчеркнул, что вступление Украины нанесло бы ЕС вред в целом ряде областей, от экономики и рынка труда до общественной безопасности и обороны.