Париж, 15 марта, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Во французском городе Пуасси мать с двумя сыновьями, один из которых был вооружен ножом, проникли на территорию лицея, чтобы «урегулировать» конфликт с одним из учеников. Об этом сообщает Le Parisien.

Global Look Press

«Троица, вооруженная ножом, вошла в пятницу днем во двор лицея Ле Корбюзье в Пуасси, намереваясь уладить спор с учеником. Это были два брата и их мать», — пишет издание.

Уточняется, что полиции удалось задержать мать и одного из братьев, другому же удалось скрыться. Сведения о пострадавших не поступали.

Кроме того, как пишет французское издание, мэр города Дос Сантос выразила обеспокоенность в связи с неоднократными инцидентами вокруг этого лицея. По ее словам, с января было зарегистрировано несколько случаев насильственных действий и краж.

Как передавало ИА Регнум, в феврале на вокзале в Париже неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента два человека получили ранения — стрелок, по отношению к которому сотрудник SNCF применил оружие, и еще один неназванный пострадавший.

Ранее 18 января 2024 года в городе Ангулеме на западе Франции неизвестные совершили нападение на лицей имени Маргариты де Валуа. Ученик и учительница получили лёгкие ранения. Нападавшие применили слезоточивый газ, после чего скрылись с места происшествия.

Позднее 26 мая мужчина напал с ножом на пассажиров в метро в Лионе. Инцидент произошёл на станции «Жан-Жорес». Четыре человека получили ранения, двое пострадавших находились в тяжёлом состоянии.