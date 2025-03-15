Москва, 15 марта, 2025, 14:25 — ИА Регнум. В мае россияне будут 18 дней работать и 13 дней отдыхать. В частности, на майские праздники запланировано два блока выходных по четыре дня подряд, сообщила эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Марина Лопатина.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Жители России получат два блока выходных по четыре дня подряд в начале мая. В мае 31 календарный день, из них 18 рабочих и 13 выходных, приуроченных к праздникам. Согласно производственному календарю», — передаёт слова эксперта ТАСС.

Отмечается, что 30 апреля является предпраздничным рабочим днём, его продолжительность сократится на один час, при этом 7 мая рабочий день не сокращён. Таким образом, 1 мая будет праздничный выходной, 2 мая — перенесённый выходной, 3 и 4 мая будут выходными днями. 8 мая — перенесённый выходной, 9 мая — День Победы, 10 и 11 мая будут выходными днями.

Эксперт также напомнила, что уходить в отпуск более выгодно в месяцы, в которых больше рабочих дней. В таком случае размер отпускных будет выше.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа. ру» Юлия Санина сообщила, что в этом году работающие россияне будут трудиться шесть дней в неделю только один раз.

В производственном календаре установлено, что дни с 27 октября по 1 ноября будут рабочими, поскольку выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября. При этом 1 ноября рабочий день будет коротким. Короткая рабочая неделя ожидается в России в конце апреля. Рабочая неделя продлится всего три дня — с 28 по 30 апреля включительно.