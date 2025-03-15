Брянск, 15 марта, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Экс-замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко арестовали по обвинению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

«Бывшему заместителю губернатора Брянской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Согласно решению Советского районного суда города Брянска, Тимошенко будет находиться под стражей до 13 мая. Ему инкриминируют совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, «Получение взятки в особо крупном размере».

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