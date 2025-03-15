Рим, 15 марта, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Наступление украинских военных формирований в Курской области стало военной ошибкой киевского режима. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео.

Dmytro Smolienko/Global Look Press

«Маневр в Курске оказался ошибочным с военной точки зрения, он поглотил человеческие ресурсы и ценное военное оборудование, которое Киеву сложно восполнить», ― пояснил автор публикации.

Ди Фео также указал на то, что это решение стало и неосторожным политическим шагом. То, что должно было послужить Киеву платформой в переговорном процессе об обмене территориями, сейчас стало козырем в руках Москвы.

Единственным положительным аспектом данной операции обозреватель назвал временный подъем боевого духа военных Вооруженных сил Украины, которые рассчитывали на положительный для себя исход вооруженного конфликта.

«Но эта надежда разбилась с избранием Дональда Трампа [президентом США]», ― констатировал Ди Фео.

Как сообщало ИА Регнум, украинские формирования атаковали Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ. По данным Минобороны на 15 марта, за сутки украинские формирования потеряли более 220 бойцов в Курской области. Также были ликвидированы танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.

Также в минувшие сутки ВС РФ освободили в Курской области населённые пункты Рубанщина и Заолешенка.

За весь период боёв на курском направлении украинская армия лишилась более 67 630 военных, 393 танков, 317 боевых машин пехоты, 283 бронетранспортёра, 2199 боевых бронированных машин, более 2,4 тыс. автомобилей, 555 артиллерийских орудий, свыше 70 пусковых установок РСЗО и ЗРК.

Инженерные войска уже начали работы по разминированию приграничных районов Курской области.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 12 марта заявила, что Украина пыталась создать в Курской области плацдарм для дальнейшего использования его в качестве разменной монеты в ходе возможных переговоров с Россией. Однако эти планы провалились. По его словам, киевский режим не смог остановить продвижение российских войск и на других участках фронта.

Провальной для ВСУ операцию в Курской области ранее назвал британский эксперт Александр Меркурис. Он отметил, что здесь резерв украинской армии был в значительной степени израсходован, а в боях в Курской области погибли или получили ранения тысячи украинцев. Эксперт добавил, что ВСУ не смогут долго удерживать позиции в регионе, ведь их сметёт контрнаступление России.