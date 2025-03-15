Курск, 15 марта, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили населённые пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населённые пункты Заолешенка и Рубанщина», — сказано в сообщении.

ВСУ в минувшие сутки потеряли в Курской области более 220 военнослужащих и несколько единиц техники, а всего за время ведения боевых действий на данном направлении — более 67,6 тыс. военных и тысячи единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта пресс-служба Минобороны проинформировала, что за минувшую неделю ВС РФ освободили 28 населённых пунктов Курской области, в том числе город Суджа. Кроме того, был освобождён один населённый пункт Сумской области.

12 марта в докладе президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована. Верховный главнокомандующий поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион, а также подумать над созданием зоны безопасности в Сумской области.

14 марта президент США Дональд Трамп объявил, что попросил Путина пощадить окружённые в Курской области формирования ВСУ. Президент РФ пообещал, что если бойцы ВСУ сдадут оружие, им будут гарантированы жизнь и достойное обращение. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 15 марта заявил, что предложение Путина пока действует, но время для принятия решения у Киева «сокращается, как шагреневая кожа».