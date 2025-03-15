Белград, 15 марта, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Во время многотысячной акции протеста в Белграде автомобиль въехал в толпу, сбив трёх человек. Об этом сообщила газета Blic.

Кадр из видео

«Автомобиль BMW въехал в толпу на митинге протеста в белградском районе Жарково и сбил трёх человек, водитель задержан полицией», — указано в публикации.

Уточняется, что 50-летний водитель автомобиля оказал сопротивление полиции при задержании. Судя по кадрам видео, водитель какое-то время протащил женщину на капоте. Также можно заметить, что протестующие бежали за машиной и пытались её атаковать.

Как передавало ИА Регнум, ранее в МВД Сербии сообщили, что общее число протестующих в Белграде превысило 31 тыс. человек. В сербском ведомстве также уточнили, что серьёзных инцидентов и грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин ранее заявил, что организаторы протестов хотят свергнуть президента республики Александра Вучича, но у них нет шансов. По его словам, у оппозиции нет подходящей личности, кто смог бы справиться с обязанностями главы республики.

13 февраля автомобиль въехал в толпу людей в центре Мюнхена. Инцидент произошел во время профсоюзной уличной демонстрации в городе. Некоторые из очевидцев заявили, что водитель совершил наезд умышленно. Полицейские разбили стекло автомобиля, чтобы задержать его. Пострадали 36 человек, из которых двое получили тяжёлые травмы, а ещё восемь человек травмы средней тяжести.