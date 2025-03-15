Москва, 15 марта, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что обсудил ядерную программу Ирана с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

AP/TASS

«Встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обсудили ряд вопросов, связанных с иранской ядерной программой», — написал Ульянов в соцсети X.

Российский МИД проинформировал 14 марта, что на встрече в Пекине представители РФ, Китая и Ирана скоординировали действия по снижению нагнетаемой извне напряжённости вокруг иранской ядерной программы. Участники переговоров подчеркнули недопустимость угроз, а также применения военной силы против иранских объектов ядерно-энергетической инфраструктуры, добавили в МИД.

В интервью «Известиям», опубликованном 10 марта, постпред Ульянов предупредил об угрозе неконтролируемой эскалации из-за неопределённой ситуации с совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) — соглашением по иранской ядерной программе. Он напомнил, что срок действия так называемой ядерной сделки истекает 18 октября. При этом соглашение остаётся в «полуразобранном» состоянии и замены ему нет.

Выход из ситуации можно найти, если новая администрация США сформулирует свои подходы и проявит готовность к участию в переговорном процессе, отметил Ульянов.

Ранее он заявил, что Россия лучше всего подходит для содействия достижению компромиссов в случае проведения переговоров по ядерной программе Ирана. У представителей РФ это получается лучше, чем у кого бы то ни было, констатировал дипломат.

Соглашение, предполагавшее отмену санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, заключили в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран. В 2018 году, когда Дональд Трамп впервые находился на посту президента США, американцы покинули СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ иранская сторона заявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.