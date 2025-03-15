Москва, 15 марта, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил американскому предпринимателю Илону Маску направить в 2029 году на Марс совместную миссию России и США.

NASA/Global Look Press

Так Дмитриев прокомментировал в соцсети Х сообщение Маска о том, что космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus отправится на Марс в конце 2026 года.

«В 2025 году — пятидесятая годовщина первого международного полёта в космос «Союз» — «Аполлон». Станет ли 2029-й годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск? Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения», — написал Дмитриев.

Глава РФПИ добавил, что в случае, если полёт робота пройдёт успешно, не позднее 2029 года на Марс можно будет отправить космические корабли с людьми.

Как передавало ИА Регнум, Маск в своём сообщении также отметил, что если миссия со Starship пройдет успешно, то высадка на Марс людей станет возможной уже к 2029 году, хотя более вероятно, что это произойдёт в 2031 году.

В сентябре 2024 года Маск заявил, что первый беспилотный полёт корабля Starship на Марс может состояться через два года, а в случае успешных испытаний первые пилотируемые полёты на Марс начнутся через четыре года. Он также предположил, что ещё через 20 лет на Марсе будет построен первый город.

В сентябре 2024 года Дональд Трамп заявил, что в случае вступления в должность президента США добьётся того, чтобы американские астронавты достигли Марса до конца срока его полномочий. Он отметил, что рассчитывает в этом вопросе на Маска. Предприниматель в свою очередь назвал планируемую колонизацию Марса альтернативой началу третьей мировой войны.