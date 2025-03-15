Будапешт, 15 марта, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу. В их числе ― призыв касательно отсутствия Украины в объединении.

Marton Monus/Global Look Press

«Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Пусть будет мир, свобода и единство», — написал глава венгерского правительства в соцсети Х.

Орбан призвал создать «Европу наций», он также потребовал обеспечить равенство всех стран ― участниц объединения перед законом. Также в числе выдвинутых требований ― отсутствие агентов американского финансиста Джорджа Сороса в комитете, как и коррупционеров-лоббистов в парламенте.

Кроме того, премьер-министр настаивает на ликвидации долгов союза, чтобы не оставлять их будущим поколениям, и остановке потока коррумпированных долларов и евро в страны Евросоюза.

«Не мешайте нашей Национальной гвардии защищать наши границы. Нельзя ввозить нелегальных мигрантов», — говорится в публикации.

В своих предложениях он указал на необходимость запрета на противоестественное перевоспитание детей и защиту христианского наследия Европы.

«Мы требуем мира в Европе и союза без Украины», — заключил Орбан.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта Орбан заявил, что Брюссель пообещал Украине принять её в состав Европейского союза, если она продолжит вести военные действия против России. Венгерский премьер уверен, что поспешное членство Украины в ЕС нанесёт вред объединению в таких областях, как экономика, рынок труда, здравоохранение, общественная безопасность, охрана границ и национальная оборона. По его словам, это разрушит весь Евросоюз. Он подчеркнул, что Венгрия не допустит, чтобы такое решение принималось «несколькими умниками» в Брюсселе на бумаге без учёта мнения всех стран.

Орбан добавил, что является противником позиции Евросоюза, считающего, что Украину возможно принять в объединение в обмен на борьбу, которую украинский народ ведёт сейчас.

8 марта глава венгерского правительства назвал политику ЕС ошибочной и призвал отказаться от нее. В интересах Брюсселя, чтобы украинский кризис завершился переговорами, подчеркнул он.

Ранее Венгрия стала единственной из стран — членов ЕС, которая не поддержала план милитаризации Европы (ReArm EU) и расширения помощи Украине на общую сумму €800 млрд, предложенный Еврокомиссией на внеочередном саммите по ситуации на Украине.