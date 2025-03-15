Курск, 15 марта, 2025, 13:28 — ИА Регнум. С 12 марта из освобождённых населённых пунктов Курской области вывезено 275 человек, среди которых 11 детей. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«С 12 марта из освобождённых населённых пунктов Курской области вывезено 275 человек, включая 11 детей. Только за сегодняшний день (15 марта. — Прим. ред.) из приграничья эвакуировали 34 человека», — указал он в публикации.

Хинштейн также уточнил, что 174 жителя в настоящее время размещены в ПВР, где их обеспечили спальными местами, едой, гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощью. Остальных, по словам врио губернатора региона, забрали родные.

Как передавало ИА Регнум, о переходе Суджи под контроль ВС России официально сообщили днём 13 марта. По данным Минобороны, в ходе наступательных действий военные российской группировки «Север» также освободили населённые пункты Меловой и Подол. Президент России Владимир Путин вечером 12 марта глава государства посетил один из командных пунктов в регионе. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности.

13 марта Хинштейн проинформировал, что за сутки из Суджи было вывезено 120 жителей, находившихся под оккупацией бойцов Вооружённых сил Украины.