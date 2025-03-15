Москва, 15 марта, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Владислав Каменев сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева Владислав Каменев

«Нападающий ЦСКА Владислав Каменев сдал положительный допинг-тест. Официальных комментариев на этот счёт пока нет», — указано в публикации.

В газете также предположили, что в пробе спортсмена был обнаружен запрещённый мельдоний.

«Я пока не могу ответить на ваши вопросы. Всё через клуб», — прокомментировал ситуацию ТАСС сам Каменев.

28-летний форвард выступает за ЦСКА с 2021 года. В текущем сезоне КХЛ Каменев провёл за армейцев 63 матча, отличившись 10 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о дисквалификации хоккеиста из системы ярославского «Локомотива» Егора Андриянова за нарушение антидопинговых правил сроком на один год. По данным СМИ, в пробе 19-летнего защитника был обнаружен запрещённый препарат из группы каннабиноидов — карбокси-тетрагидроканнабинол.