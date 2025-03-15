Вашингтон, 15 марта, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Специальный представитель президента США Стив Уиткофф во время своего визита в Москву большую часть времени провёл в ожидании, а затем «улетел домой» с полученным от президента России Владимира Путина списком условий, при которых РФ согласится на перемирие на Украине, отметили в своём материале обозреватели телеканала Sky News.

AP/TASS Стив Уиткофф

Уиткофф прибыл в Москву днём 13 марта, но лишь восемь часов спустя его пригласили в Кремль, сказано в материале. В течение этого времени Путин проводил переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Неизвестно, как долго они (Путин и Уиткофф. — Прим. ред.) говорили, и [неизвестны] подробности их беседы, но я думаю, что мы можем кое-что предположить, учитывая комментарии Владимира Путина, сделанные ранее вечером. На пресс-конференции вместе с президентом Белоруссии Лукашенко он совершенно ясно дал понять, что подпишет соглашение о прекращении огня только в том случае, если получит что-то взамен», — отметил автор.

По его мнению, в списке требований РФ фигурируют отсутствие членства Украины в НАТО, отсутствие военных из стран НАТО в качестве «миротворцев», а также сохранение в составе России «территории, которая отошла от Украины».

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Уиткофф представил дополнительную информацию по предложению США о перемирии на Украине, а Путин в свою очередь передал «дополнительные сигналы» для президента США Дональда Трампа.

14 марта, комментируя переговоры своего представителя с президентом России, Трамп отметил, что их разговор был хорошим и продуктивным и что есть неплохие шансы на завершение военного конфликта на Украине. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после возвращения Уиткоффа из РФ в Вашингтоне пройдёт совещание по вопросам взаимодействия с Россией.

Путин 13 марта отметил, что Россия в целом поддерживает инициативу США о приостановке огня на Украине на 30 дней, «но есть нюансы». Президент отметил, что в числе этих нюансов — будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации.

Ранее Путин отмечал, что Россия стремится не к временному, а к постоянному урегулированию конфликта, а для этого должны быть ликвидированы его первопричины. Президент указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.