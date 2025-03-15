Москва, 15 марта, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Российский военнослужащий выстрелом из дробовика ликвидировал дрон-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ), который пытался атаковать расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 группировки войск «Центр».

Станислав Красильников/РИА Новости

На видеозаписи запечатлено, как бойцы огневой поддержки заметили приближение вражеского дрона к их позиции.

«Врассыпную!» — кричит военнослужащий, после чего раздаются выстрелы.

Через несколько секунд один из российских военных выстрелом из дробовика попадает в цель, украинский беспилотник взрывается.

Ранее 15 марта российские военнослужащие сбили в Троицком районе Луганской Народной Республики беспилотник ВСУ с отравляющим химическим боеприпасом. Как отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, украинский дрон был ликвидирован в районе села Воеводское, где нет никаких воинских подразделений. По его словам, целью атаки противника, вероятнее всего, был гражданский объект.

Как передавало ИА Регнум, бывший сотрудник МВД Александр Юдаев 11 марта сбил украинский беспилотник выстрелом из ружья в подмосковной деревне Дулебино. Он рассказал, что дрон летел над его домом в сторону города Озёры. Мужчина взял ружьё и вышел в поле. Когда полетел следующий беспилотник, Юдаев выстрелил, БПЛА сразу взорвался.