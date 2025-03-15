Польский премьер Туск отреагировал на победу теннисистки Андреевой в США
Премьер Польши Туск заявил, что недоволен проигрышем Швёнтек россиянке Андреевой
Варшава, 15 марта, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Дональд Туск высказался о поражении второй ракетки мира Иги Швёнтек в поединке с россиянкой Миррой Андреевой. Матч полуфинала турнира категории WTA-1000 прошёл в американском Индиан-Уэллсе.
«Россия и Беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу турнира в Индиан-Уэллсе. Мне это не нравится. Угадайте почему», — написал Туск на своей странице в социальных сетях.
В конце концов, это всего лишь теннис, добавил он.
23-летняя полька Швёнтек проиграла 17-летней Андреевой со счётом 6:7, 6:1, 3:6, встреча продлилась 2 часа 17 минут. В финале турнира 16 марта Андреева встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, разгромившей американку Мэдисон Киз со счётом 6:0, 6:1.
Как сообщало ИА Регнум, в четвертьфинальном матче турнира серии WTA-1000 Андреева победила украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3. Проигравшая украинка пожала руку только судье, проигнорировав соперницу.
Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. В финале она сыграла вместе с россиянкой Дианой Шнайдер.