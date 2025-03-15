Москва, 15 марта, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России сбили в воздушном бою украинский истребитель МиГ-29. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«ВКС России в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказано в сообщении.

Также 15 марта в военном ведомстве сообщили о нанесении ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Потери противника в зоне проведения СВО за сутки составили до 1265 человек.

Средства ПВО РФ в минувшие сутки сбили семь управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда системы HIMARS и 170 беспилотников самолётного типа, в том числе 141 вне зоны специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта пресс-служба Минобороны проинформировала, что средства ПВО за сутки сбили семь снарядов HIMARS, 50 беспилотников противника и истребитель МиГ-29. Всего с начала проведения СВО было сбито 658 самолётов противника.

Начальник управления коммуникаций командования воздушных сил Украины Юрий Игнат 12 марта заявил, что поставляемые киевскому режиму американские истребители F-16 не могут изменить ход конфликта. Игнат отметил, что F-16 не могут конкурировать с российскими самолётами Су-35 и проигрывают в воздушном бою один на один. Обозреватели издания Military Watch Magazine отметили: в мае 2023 года представители ВСУ утверждали, что F-16 позволят им одержать победу, а теперь мнение Киева изменилось.