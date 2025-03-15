Вашингтон, 15 марта, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Цена билетов на некоторые матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием «Вашингтон Кэпиталс» выросла вдвое из-за приближающегося рекорда российского нападающего Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах лиги. Об этом пишет американское издание Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков интернет-площадки TickPick.

Kyusung Gong/AP/TASS

«За последний месяц на рынке перепродажи многие билеты выросли вдвое, поскольку Овечкин, похоже, почти наверняка побьет рекорд до окончания регулярного сезона в апреле. Аналитики онлайн-площадки TickPick заявили, что билеты на рекордную игру Овечкина могут стать самыми дорогими билетами в истории НХЛ», — говорится в публикации.

Представитель TickPick Кайл Зорн предположил, что к моменту, когда станет очевидной возможность установления Овечкиным нового рекорда, минимальные цены на билеты могут составить 450–500 долларов (около 38–42 тыс. рублей), однако он не исключил, что они могут достичь 700 или даже 800 долларов (60–68 тыс. рублей).

Поэтому, по словам Зорна, Овечкин может поставить не только снайперский рекорд, но и рекорд по наивысшей цене билетов на матчи НХЛ.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Овечкин сделал три результативные передачи в матче против «Анахайм Дакс», увеличив свой счёт до 1603 очков в регулярных чемпионатах НХЛ (886 голов и 717 передач). Однако это не позволило ему подойти ближе к снайперскому рекорду канадского форварда Уэйна Гретцки — 894 гола в регулярных чемпионатах лиги.

Матч с «Анахаймом» стал для Овечкина 1475‑м. По его результатам он вышел на чистое 28-е место в списке лучших игроков в истории по количеству сыгранных матчей в НХЛ.

В матче против «Сиэтл Кракен» 9 марта Овечкин забросил 886-ю шайбу. После этого ему осталось забросить ещё восемь шайб, чтобы сравняться с рекордом Гретцки и девять, соответственно, чтобы его превзойти.