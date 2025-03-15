Сеул, 15 марта, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Южная Корея направила свои истребители в идентификационную зону противовоздушной обороны (KADIZ) в Японском море из-за присутствия там якобы российских военных самолетов. Об этом 15 марта со ссылкой на сообщение объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил страны сообщило агентство Yonhap.

AP/TASS

«Российские военные самолеты последовательно вошли в KADIZ примерно в 9:20 утра», ― говорится в сообщении.

Утверждается, что самолеты совершили маневры в восточной и северной частях зоны и покинули её. Южнокорейские военные обнаружили их до входа в опознавательную зону ПВО, что позволило заранее направить истребители и отреагировать на ситуацию.

При этом вторжения в национальное воздушное пространство Южной Кореи не произошло. Согласно официальному заявлению, полеты проходили в рамках военных учений и не преследовали цели нарушения воздушного пространства страны.

Издание напомнило, что зона ПВО не является территориальным воздушным пространством, а предназначена для предотвращения случайных столкновений.

Как сообщало ИА Регнум, южнокорейские военные 29 ноября прошлого года заявили, что военные самолёты России и Китая якобы без оповещения заходили в опознавательную зону действия противовоздушной обороны Южной Кореи. В связи с этим в воздух были подняты истребители.

Официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган, в свою очередь, заявил, что совместные патрулирования России и Китая не направлены против третьих стран и не связаны с текущей обстановкой в мире. По его словам, ВКС РФ и ВВС КНР провели 29–30 ноября совместные патрулирования в Японском море и западной части Тихого океана.

Сяоган пояснил, что «рутинное» воздушное патрулирование — часть ежегодного плана сотрудничества, такое патрулирование позволяет улучшить возможности обеих стран для совместных тренировок и операций. Патрулирования не направлены против третьих стран, заверил представитель минобороны Китая.