Москва, 15 марта, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Мнение главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми по урегулированию конфликта на Украине не интересует Россию, поскольку Британия выступает против переговоров как таковых и не играет в этом никакой роли. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Полагаю, главе МИД Британии, которая во всей истории с урегулированием конфликта вообще сбоку-припеку, поскольку выступает против переговоров как таковых, лучше бы помолчать и тихо посидеть в сторонке. Его мнение заранее известно, никакого интереса оно не представляет. Британия не играет никакой роли в переговорах, а потому никаких требований выдвигать не может», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Лэмми заявил, что Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий». В ходе своего выступления на саммите «Группы семи» (G7) в Канаде Лэмми заявил, что эту позицию якобы разделяют все члены объединения.

До этого представители G7 отмечали, что в случае отказа России от временного прекращения огня на Украине против неё могут быть введены новые санкции. При этом госсекретарь США Марко Рубио 14 марта заявил, что представители ЕС выступили за новые санкции против РФ, но Вашингтон не хочет их вводить.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что Россия в целом поддерживает инициативу США о приостановке огня на Украине на 30 дней, «но есть нюансы». Президент отметил, что в числе этих нюансов — будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации.

Вечером 13 марта Путин провёл переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф представил дополнительную информацию по предложению США о перемирии на Украине, а Путин в свою очередь передал «дополнительные сигналы» для президента США Дональда Трампа. Рубио отметил, что диалог Путина и Уиткоффа был позитивным и продуктивным.