Тюмень, 15 марта, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Ребенок, пострадавший при взрыве в доме в Тобольске, скончался в больнице. Об этом 15 марта сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Сегодня в тюменской больнице скончался ребенок, пострадавший во время недавнего ЧП в Тобольске», ― написал глава региона в Telegram-канале.

По его словам, в Тюменском ожоговом центре опытные врачи до последнего боролись за жизнь мальчика, используя передовые медицинские технологии, но травмы ребенка, полученные при пожаре, оказались слишком серьезными.

Мэр Тобольска Петр Вагин выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать необходимую поддержку в организации похорон.

Как передавало ИА Регнум, взрыв в частном жилом доме в Тобольске прогремел 12 марта. Здание находится по адресу Рощинский переулок, 33. Взрывной волной в соседнем доме выбило стекла и оконные рамы. На участке Октябрьской улицы, где случилось ЧП, было перекрыто движение.

В результате взрыва пострадали три человека. Из-под завалов разрушенного здания вытащили маленькую девочку. Кроме того, из соседнего дома медики госпитализировали женщину и ребёнка. Состояние всех пострадавших медики оценили как тяжелое. Все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

В МЧС уточнили, что в доме произошёл хлопок бытового газа с последующим обрушением и пожаром. Возгорание локализовали на площади 100 кв. м. К тушению возгорания привлекли 19 специалистов и семь единиц техники. По предварительной информации, причиной происшествия стал газовый баллон, который хранился в доме.