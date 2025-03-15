Мелитополь, 15 марта, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Бойцы добровольческого отряда Б. А. Р. С «Сармат» испытали в Запорожской области дрон-перехватчик собственной разработки, разогнав его до «гоночной скорости». Об этом рассказал руководитель группы разработчиков отряда с позывным Чапай «РИА Новости».

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Дрон двигался со скоростью болида «Формулы-1», — сказал Чапай.

Он уточнил, что скорость беспилотника составила 318 км/ч — это является рекордом для аппаратов такого типа. При этом современные гоночные болиды разгоняются до примерно 350 км/ч.

Беспилотник предназначен для поражения дронов противника, в том числе самолётного типа, которые пытаются атаковать объекты в российских регионах за пределами зоны СВО. Он оснащён собственной боевой частью. В ближайшее время появится версия с автоматическим захватом цели, добавил Чапай.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре в центре компетенций «Крымский беспилотник» успешно испытали новый дрон с огнемётом «Горыныч 2.0». По словам основателя центра Виталия Романова, беспилотник выбрасывает мощную струю зажигательной смеси, при этом огнемёт может применяться множество раз. БПЛА можно заполнять разными смесями, от модификации которых зависит его конечное применение, пояснил он.

В октябре концерн «Калашников» проинформировал об успешном тестировании нового комплекса с беспилотными летательными аппаратами «Голиаф» в зоне проведения специальной военной операции. Он предназначен для ведения воздушной разведки в режиме реального времени. Дрон способен в круглосуточном режиме получать разведданные, а также поражать цели ― небронированную технику и личный состав противника.