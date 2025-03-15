Бухарест, 15 марта, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Центральное избирательное бюро Румынии не допустило лидера партии S. O. S. România, сенатора парламента Дианы Шошоакэ к предстоящим президентским выборам, запланированных на 4 мая.

ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС Диана Шошоакэ

«Решение по отклонению заявки Шошоакэ принято с перевесом в семь голосов: десять членов избирательной комиссии проголосовали за отклонение кандидатуры, трое высказались за ее одобрение», — сказано в заявлении бюро.

При этом отмечается, что решение комиссии можно быть обжаловано в Конституционном суде, который должен в ближайшие дни вынести окончательное решение по данному вопросу.

Новость дополняется.