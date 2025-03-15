Брюссель, 15 марта, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Власти Евросоюза официально исключили из санкционного списка министра спорта РФ, главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярёва, а также предпринимателей Вячеслава Моше Кантора и Владимира Рашевского. Соответствующий документ был опубликован 15 марта.

Razmik Zackaryan/Global Look Press Глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв

Также из списка исключили Гульбахор Исмаилову, сестру предпринимателя Алишера Усманова. Срок действия санкций истекал 15 марта.

«Из раздела «физические лица» исключены следующие имена: Михаил Дегтярёв, Вячеслав Моше Кантор, Владимир Рашевский, Гульбахор Исмаилова», — сказано в документе.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта французское информагентство Agence France-Presse сообщило, что Евросоюз по настоянию Венгрии снял санкции с Дегтярёва, Кантора, Рашевского и Исмаиловой. При этом власти ЕС отказались исключать из санкционного списка предпринимателя Михаила Фридмана.

Дегтярёв назвал решение ЕС неожиданным. Он подчеркнул, что его политическая позиция никак не изменилась. Министр отметил, что считает все введённые ЕС ограничения незаконными. Также он поблагодарил власти Венгрии за принципиальную позицию и заявил, что Минспорт и ОКР продолжат борьбу за полноценное возвращение сборной России на все международные старты, включая Олимпиады.

Также 14 марта послы стран Евросоюза согласились продлить антироссийские санкции в отношении 2,4 тыс. лиц и организаций. В чёрный список вошли бизнесмены, чиновники, правоохранители, общественные деятели и журналисты.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что санкции, которые, по замыслу Запада, должны были ослабить страну, принесли обратный результат. Глава государства отмечал, что вопреки санкционным мерам недружественных государств экономика страны демонстрирует рост.