Пермь, 15 марта, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Трехкратный призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко решил уйти в политику после завершения спортивной карьеры. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Мой предшественник сложил полномочия, поэтому я решил поучаствовать в довыборах по этому округу. Надо помогать своему городу», — объяснил Демченко.

Он отметил, что на данный момент является депутатом Законодательного собрания по 17-му округу Пермского края, в который входит его родной город Чусовой.

Альберт Демченко является заслуженным мастером спорта РФ. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр (2006 и 2014 годов), двукратный серебряный призер чемпионата мира 2012 года, четырехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира 2004/05, многократный чемпион России.

Демченко в 2021 году был назначен на пост советника губернатора Пермского края по вопросам спорта и взаимодействию со спортивной общественностью. Спортсмен занимал эту должность до 2023 года.

Чемпион ОИ по боксу Александр Поветкин стал замгубернатора Вологодской области в середине мая 2024 года. Он отвечал за вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодёжи, а также привлечением жителей региона к спорту и здоровому образу жизни.

Как передавало ИА Регнум, в 2002 и 2004 годах экс-боксёр стал чемпионом Европы, а в 2004-м — чемпионом Олимпиады. В 2003 году завоевал золото на чемпионате мира. Поветкин является заслуженным мастером спорта России. Спортивную карьеру спортсмен завершил в 2021 году, имея на счету 36 побед (25 — нокаутом), три проигрыша и одну ничью.

По завершении карьеры чемпион ОИ занялся общественной деятельностью и 6 марта выступил на заключительном дне федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Вместе с ним встречи с участниками провели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель ЦИК Элла Памфилова и многие другие.

В декабре 2024 года Поветкин сообщил, что покидает свой пост заместителя губернатора Вологодской области.