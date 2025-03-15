Вашингтон, 15 марта, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по делам заложников Адам Бёлер уйдёт в отставку. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

U. S. International Development Finance Corporation Адам Бёлер

«Адам Бёлер, который курировал беспрецедентные прямые переговоры с представителями радикального палестинского движения ХАМАС от имени президента США, отозвал свою кандидатуру на должность специального посланника президента по делам заложников», — указано в публикации.

По данным агентства, Бёлер подал в отставку для того, чтобы занять более высокую должность с более широкими полномочиями.

Адам Бёлер — опытный переговорщик и лоббист, отстаивавший интересы США почти по всему земному шару. В его активе — переговоры по крупным инвестиционным пакетам в Латинской Америке, Южной Азии и Африке; общая сумма подписанных при его участии контрактов исчисляется десятками миллиардов долларов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Бёлер возмутил израильскую общественность новостями о прямых контактах с ХАМАС по заложникам в обход основного переговорного формата. Израильтянам не понравилось, что спецпредставитель по заложникам фактически возложил ответственность за замедление обменов на Тель-Авив, а также выразил надежду, что после завершения конфликта в Газе ХАМАС «переродится» в рукопожатую политическую силу.