Владивосток, 15 марта, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Рейс авиакомпании S7 Airlines из Владивостока в Иркутск задержали более чем на 10 часов из-за неисправности самолёта. Вылета ждут свыше 130 пассажиров, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Отмечено, что в связи с технической неисправностью рейс, запланированный на 07:40 по местному времени (00:40 мск), не смог вылететь из аэропорта имени Арсеньева.

«Отправления ожидают 135 пассажиров, в том числе 10 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, перевозчик занимается организацией их питания и расселения, добавили в ведомстве.

Согласно данным на сайте аэропорта, вылет рейса S7-6340 назначен на 20:30 по местному времени (13:30 мск), прибытие в пункт назначения ожидается в 22:40 (17:40 мск).

Ранее ИА Регнум сообщало, что 15 марта более тысячи пассажиров не смогли вылететь из Норильска из-за непогоды. На длительное время были задержаны рейсы в Абакан, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Уфу. Самолёты в Норильск не смогли вылететь из Абакана, Красноярска, Новосибирска. В связи с задержкой рейсов транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия, а также напомнила пассажирам об их правах.