Курск, 15 марта, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящееся на территории Курской области, пытаются покинуть регион и не попасть в плен, переодеваясь в форму российской армии. Сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводят операции по их задержанию.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Оставшиеся в живых боевики ВСУ маскируются в населенных пунктах под гражданских. Военные и силовые структуры выявляют и задерживают оккупантов», — процитировал ТАСС заявление неназванного представителя силовых структур.

По его словам, жители Курской области активно помогают российским военным и сообщают им о местах нахождения бойцов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, имам Иса Салимсултанов в октябре прошлого года рассказал, как встретил в приграничном районе Курской области переодетых в российскую форму бойцов украинской армии. Они проверили у Салимсултанова документы и попросили ключи от его автомобиля, а потом один из них направил на имама автомат, намереваясь прострелить ему ногу. Затем украинские военные сели в свой автомобиль и приказали Салимсултанову не следовать за ними.

Российские военные в декабре на кураховском направлении взяли в плен украинского бойца, переодетого в женскую одежду. Он был одет в женскую дублёнку. Второй пленный надел тулуп, который взял в доме у местного жителя. Оба служили в 23-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и представились мирными наблюдателями.

Украинские военные в Харьковской области, выполняя задания своего командования, зачастую притворялись местными жителями. Военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, что бойцы ВСУ маскируются под гражданских лиц, поскольку точно знают, что российские военные не будут стрелять по мирным людям.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 11 марта заявил, что ВСУ «как ошпаренные» с огромными потерями бегут со своих позиций в Курской области.

В тот же день силовики сообщили о массовом бегстве из курской Суджи бойцов ВСУ. Они отметили, что на фоне хаотичного бегства украинские подразделения несут колоссальные потери. ВСУ теряют и технику, и людей, которые панически боятся попасть в полное окружение.