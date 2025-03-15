Москва, 15 марта, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России освободили населённые пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области. Об этом 15 марта сообщило Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населённые пункты Заолешенка и Рубанщина», — сказано в ежедневной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

Эти два населённых пункта расположены в непосредственной близости от освобождённого ранее города Суджа. Заолешенка примыкает к застройке Суджи, Рубанщина находится западнее.

Кроме того, ВС России нанесли поражение пяти бригадам и штурмовому полку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

За сутки украинские формирования потеряли более 220 бойцов в Курской области. Также были ликвидированы танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномёта, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.

За весь период боёв на курском направлении противник потерял более 67 630 военных, 393 танка, 317 боевых машин пехоты, 283 бронетранспортёра, 2199 боевых бронированных машин, 2437 автомобилей, 555 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.

По данным Минобороны на 14 марта, российские войска за неделю освободили 28 населённых пунктов Курской области. Также ведомство сообщило об освобождении в указанный период населённого пункта Новенькое в Сумской области.

13 марта появилась официальная информация об освобождении Суджи. В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Курской области полностью под контролем российских войск, а украинская группировка находится в полной изоляции. Главнокомандующий отметил, что ВС РФ в окрестностях Суджи освобождают один населённый пункт за другим.