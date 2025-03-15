Курск, 15 марта, 2025, 12:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за сутки потеряли в Курской области более 220 военных. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномёта, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов», — сказано в сообщении.

Совокупные потери противника за всё время ведения боевых действий на данном направлении превысили 67,6 тыс. человек, также ВСУ лишились тысяч единиц техники.

Кроме того, 15 марта в военном ведомстве сообщили, что в минувшие сутки ВС РФ освободили в Курской области населённые пункты Рубанщина и Заолешенка.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 марта Минобороны проинформировало, что инженерные войска начали работы по разминированию приграничных районов Курской области. Инженеры уже обнаружили запрещённые Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток».

12 марта в докладе президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована. Верховный главнокомандующий поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион.

14 марта президент США Дональд Трамп объявил, что направил Путину просьбу пощадить окружённые в Курской области формирования ВСУ. Президент РФ пообещал, что если бойцы ВСУ сдадут оружие, им будут гарантированы жизнь и достойное обращение. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 15 марта заявил, что предложение Путина пока действует, но время для принятия решения у Киева «сокращается, как шагреневая кожа».