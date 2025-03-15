Белград, 15 марта, 2025, 11:56 — ИА Регнум. Общее число протестующих в Белграде превысило 31 тыс. человек. Об этом сообщили в МВД Сербии.

IMAGO/Aleksandar Djorovic/Global Look Press

«В пиковый момент общее число собравшихся, включая прибывших из других частей Сербии и встречавших их белградцев, составило около 31 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В сербском ведомстве также уточнили, что серьёзных инцидентов и грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было. При этом в министерстве добавили, что произошло столкновение протестующих со сторонниками президента Сербии Александра Вучича.

Как передавало ИА Регнум, в Сербии 8 марта провели протестные акции в связи с трагедией в городе Нови-Сад. Манифестации состоялись в Белграде, Нише, Крагуеваце, в Панчево под Белградом, Сомборе, Валево, Бечее и других городах и посёлках. Президент Вучич также заявил, что министр культуры Сербии Никола Селакович подвергся нападению в ходе массовых протестных акций.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин ранее заявил, что организаторы протестов хотят свергнуть Вучича, но у них нет шансов. По его словам, у оппозиции нет подходящей личности, кто смог бы справиться с обязанностями главы республики.