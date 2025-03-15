Москва, 15 марта, 2025, 11:32 — ИА Регнум. Российские инженеры обнаружили в Курской области запрещённые Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Сапёрам предстоит выполнить значительный объём задач, так как формированиями ВСУ в ходе ведения боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства, поставляемые странами НАТО. Инженерными подразделениями обнаружены запрещённые Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», — указано в публикации.

В ведомстве также уточнили, что данные запрещённые боеприпасы представляют смертельную угрозу жителям освобождённых районов.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жителям приграничья после освобождения территорий пока небезопасно возвращаться в свои дома из-за продолжения обстрелов со стороны ВСУ и большого количества мин.

По его словам, ВСУ продолжают забрасывать мирные населённые пункты Курской области кассетными боеприпасами и минами-лепестками, а также обстреливать из тяжёлой артиллерии и РСЗО. Хинштейн добавил, что российским военным потребуется время на то, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения на безопасное расстояние, и на разминирование территории. До окончания данных работ существует угроза жизни граждан. В связи с этим будут временно закрыты 122 населённых пункта, прилегающие к ним сельскохозяйственные и лесные угодья.