Москва, 15 марта, 2025, 11:30 — ИА Регнум. МВД России возбудило уголовное дело по факту легализации более 10 млрд рублей, приобретённых в результате торговли наркотиками через интернет. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Следствие располагает информацией, что злоумышленники бесконтактным способом сбывали синтетические наркотики через интернет-магазин в период с 1 сентября 2018 года по 30 апреля 2023 года. Торговля запрещёнными веществами осуществлялась на территории нескольких регионов, отметила она.

Правоохранители задержали семерых предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества. Деньги, полученные от наркопреступлений, они отмывали через различные финансовые операции.

«Им инкриминировано совершение 53 преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ. Из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотических средств, а также более десяти тонн их прекурсоров», — заявила Волк.

Дело возбуждено на основании материалов Росфинмониторинга и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД. В настоящее время фигурантов обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей 174.1 УК РФ об отмывании средств. Расследование продолжается, добавила представитель ведомства.

В феврале Волк проинформировала о задержании в Московском регионе участников другой группировки, которая занималась похищением людей и вымогательством. По данным правоохранителей, пятеро мужчин и две женщины входили в криминальную группу, созданную двумя приезжими. Банда действовала с ноября 2023 по январь 2024 года, похитив за это время четырёх человек. Шестеро фигурантов уголовных дел, возбуждённых по статьям о вымогательстве, похищении людей, разбое, бандитизме и незаконном обращении с оружием, заключены под стражу, одна обвиняемая находится под домашним арестом.