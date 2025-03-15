Вашингтон, 15 марта, 2025, 11:32 — ИА Регнум. Космический корабль Starship полетит на Марс с человекоподобным роботом Optimus в конце 2026 года. Об этом сообщил сообщил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

SpaceX/Global Look Press

«В конце следующего года Starship отправится на Марс с Optimus на борту», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

По его словам, в случае, если миссия со Starship пройдет успешно, то высадка на Марс людей может стать возможной уже к 2029 году. Хотя, отмечает бизнесмен, более вероятно, что это произойдет в 2031 году.

В сентябре 2024 года Маск заявил, что первый беспилотный полёт космического корабля Starship на Марс может состояться через два года. Бизнесмен отметил, что в случае успешных испытаний первые пилотируемые полёты на Красную планету могут состояться через четыре года. По словам Маска, с этого момента частота полётов будет расти в геометрической прогрессии, а через 20 лет на Марсе будет построен первый самодостаточный город.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года Дональд Трамп обещал, что в случае вступления в должность президента США добьётся того, чтобы американские астронавты достигли Марса до конца его полномочий. Он отметил, что рассчитывает в этом вопросе на Маска.

Маск в ноябре того же года указал на планируемую колонизацию Марса как на альтернативу начала третьей мировой войны.