Курск, 15 марта, 2025, 11:23 — ИА Регнум. Российские инженерные войска начали работы по разминированию приграничных районов Курской области, освобождённых от ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Владимир Гердо/ТАСС

Разминирование необходимо для восстановления мирной жизни в регионе. Специалисты будут одновременно очищать от опасных предметов жилые дома, сельскохозяйственные угодья и важные объекты жизнеобеспечения — газопроводы, котельные, линии электропередачи и связи, дороги, мосты, отметили в ведомстве.

Указано, что для разминирования приграничья развёрнуто представительство международного противоминного центра Военно-инженерной академии. Сапёрам предстоит большой объём работы, так как украинские войска во время боёв использовали различные типы боеприпасов, в том числе производства стран НАТО. В частности, обнаружены запрещённые кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», создающие смертельную угрозу для мирного населения.

«Группы разминирования оснащены новейшими средствами разведки и поиска взрывоопасных предметов. В ходе выполнения задач по разминированию применяются современные средства инженерного вооружения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные осуществляют масштабное наступление в Курской области. Минобороны России 13 марта проинформировало об освобождении города Суджа, а 14 марта — об освобождении в течение недели 28 населённых пунктов в Курской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 марта сообщил, что Владимиру Путину доложили о переходе операции по освобождению Курской области от украинских сил к завершающей стадии.

На совещании Совета безопасности 14 марта Путин заявил, что киевский режим должен приказать своим военным в Курской области сложить оружие и сдаться в плен. При этом бойцам ВСУ будут гарантированы жизнь и достойное обращение, добавил президент.