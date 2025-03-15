Москва, 15 марта, 2025, 11:22 — ИА Регнум. В Москве скончался профессор и хирург, занимавший пост заместителя директора по инновациям в научно-клиническом центре имени С. П. Боткина, Владимир Бедин. Ему было 60 лет. Об этом 15 марта сообщили в центре.

Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С. П. Боткина Владимир Бедин

Профессор умер после продолжительной болезни. В центре имени С. П. Боткина отметили, что его кончина стала огромной утратой для медицинского сообщества и пациентов, которым он посвятил свою жизнь.

«С величайшим прискорбием сообщаем, что на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался абдоминальный хирург, заместитель директора по инновационному развитию ММНКЦ имени С. П. Боткина, профессор Владимир Владимирович Бедин», ― процитировало «РИА Новости» сообщение медучреждения.

В центре рассказали, что Бедин посвятил свою жизнь помощи людям. За годы своей выдающейся карьеры он стал символом надежды для многих пациентов, которые считали его не просто врачом, но спасителем.

В области медицины Бедин проработал 35 лет. После окончания Кемеровского государственного мединститута работал врачом-хирургом в Кузбасском областном гепатологическом центре, а с 2001 года возглавил его. В 2007 году стал заведующим отделением хирургии печени и поджелудочной железы в ГКБ имени С. П. Боткина. В июле 2024 года являлся заместителем директора по инновационному развитию научно-клинического центра имени Боткина.

Также Бедин занимался активной научной и педагогической деятельностью, является автором более 300 печатных работ, имеет девять патентов на изобретения.

Бедин являлся заслуженным врачом РФ. Также в 2025 году его удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени.