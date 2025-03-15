Москва, 15 марта, 2025, 11:13 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Лытнева получила дисквалификацию сроком на один год за нарушение антикоррупционных правил. Об этом сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) на своём сайте.

«31 января 2025 года 22-летней Анне Лытневой из России были предъявлены обвинения в четырёх нарушениях антикоррупционных правил, связанных с деятельностью в 2023 году», — указано в публикации.

Уточняется, что российская спортсменка также получила штраф в размере 5 тыс. долларов. Её срок дисквалификации завершится 24 февраля 2026 года.

В рейтинге Международной теннисной федерации (ITF) Лытнева максимально поднималась до 1377-го места в апреле 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля текущего года WADA дисквалифицировало первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера на три меясца, также заключив с ним соглашение об урегулировании.

В августе прошлого года теннисист избежал дисквалификации после двух положительных допинг-тестов. Тогда он заявил, что запрещённое вещество попало в кровь после контакта с членом команды поддержки — якобы тот обрабатывал свою рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии. Контрольные органы сочли объяснения Синнера заслуживающими доверия. Однако агентство подало апелляцию.