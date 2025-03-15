Берлин, 15 марта, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Германия даже в условиях перемирия могла бы продолжить снабжение Украины вооружением. Об этом 15 марта заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Michael Kappeler/Global Look Press

Он пояснил, что если бы перемирие вступило в силу, немецкие власти могли бы представить поставки оружия как гуманитарную помощь.

«Они заявили бы, что это не военная помощь, а гуманитарная. А что можно сказать против гуманитарной помощи?» ― процитировало «РИА Новости» Нимайера.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта по итогам переговоров США и Украины в саудовской Джидде киевский режим выразил готовность принять предложение о немедленном прекращении огня на 30 дней при согласии России.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что Россия в целом поддерживает эту инициативу, «но есть нюансы». В частности, каково будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации, пояснил российский лидер.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что перемирие в зоне украинского конфликта будет использовано Вашингтоном и Брюсселем для переброски на Украину новых вооружений. По его словам, Лондон также может за это время разместить на территории Украины свои войска.

Политолог-американист Константин Блохин также предупредил, что киевский режим может перевооружиться за время 30-дневного перемирия с РФ. Он отметил, что данный вопрос выглядит особенно остро в контексте возобновления поставок оружия из США.

В феврале стало известно, что Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи. Согласно обновленному перечню, в него войдут поставки бронемашин MRAP, ракет для ПВО и ударных беспилотников. Кроме того, Берлин включил в список помощи для Киева снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, 41 тыс. боеприпасов для зенитных установок Gepard, четыре самоходные артиллерийские установки (САУ) Zuzana 2, 50 тыс. артснарядов калибра 155 мм и 2 тыс. артснарядов калибра 122 мм.