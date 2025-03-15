Суджа, Курская область, 15 марта, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Во время оккупации Суджи бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ) мирные жители умирали от голода, жажды и холода. Об этом рассказал журналистам житель Суджи Шавкат Хамедов.

Александр Харченко/РИА Новости

«Мы, в общем, похоронили 34 человека. Вот это было плохо, да. Ну как, соседи там, бабушки. Это было и на Замостье (село в районе Суджи. — Прим. ред.), и на станции, на Пионерской, в общем, везде. В общем, не было еды, воды, вот написано было — нет еды, воды, помогите — на воротах. Кто-то замёрз, кто-то от болезни», — сообщил он.

Он добавил, что при захоронении жители оккупированного города старались соблюдать религиозные традиции и подписывать имена умерших.

Ранее спасённая из освобожденной Суджи местная жительница Валентина Глущенко в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой рассказала, как в условиях украинской оккупации она была вынуждена похоронить свою 94-летнюю маму прямо под окнами дома, так как бойцы ВСУ никого не пускали на кладбище.

Подразделения группировки войск «Север» освободили курскую Суджу 13 марта, нанеся поражение противнику и лишив его части военной техники. Министерство обороны России поделилось кадрами из населенного пункта, на которых можно заметить разрушенные огнем ВСУ здания, сгоревшие автомобили и разбитые остановки. Как сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, все населенные пункты Курской области, расположенные вокруг Суджи, были освобождены и зачищены.

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за освобождение города. Глава государства также указал, что ВС РФ один за другим продолжают освобождать населенные пункты Курского региона близ Суджи.