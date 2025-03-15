Курск, 15 марта, 2025, 11:09 — ИА Регнум. В Курской области польский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) изнасиловал 73-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на слова жительницы курской Суджи Валентины Щербаковой.

ИА Регнум

«Там же разные люди были, там и насильники были, и «зеки» были, украинцев там мало, наемники были, поляки, очень жестокие люди, очень жестокие. Изнасиловали девочку, и тут женщина еще была, тоже ее в Мартыновке изнасиловали и хотели убить, но она вырвалась, женщина эта. Ей 73 года», — цитирует агентство Щербакову.

Ранее в разговоре с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой жительница Суджанского района Курской области Валентина Васильевна рассказала, что во время оккупации ВСУ в городе орудовали банды, которые грабили квартиры, угоняли машины и насиловали девушек.

По ее словам, в это время не было возможности никуда спокойно пройти. Также она сообщила об инциденте с групповым изнасилованием 74-летней женщины.

Другая жительница Суджи Светлана Белоброва рассказала, что бойцы ВСУ угрожали ей и ее семье тем, что поведут их «рыть окопы, а детей сдадут на органы».

Связи с внешним миром все это время не было, а узнавать, что происходит по ту сторону, удавалось с помощью радиоприемника, по которому слушали новости. Несколько раз захватчики предлагали мирным жителям выехать на Украину якобы для того, чтобы затем через Украину вернуться в Россию, но Белобровы отказывались.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта подразделения группировки войск «Север» освободили курскую Суджу, нанеся поражение противнику и лишив его части военной техники. Минобороны России поделилось кадрами из населенного пункта, на которых можно заметить разрушенные огнем ВСУ здания, сгоревшие автомобили и разбитые остановки. Как сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, все населенные пункты Курской области, расположенные вокруг Суджи, были освобождены и зачищены.

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за освобождение города. Глава государства также указал, что ВС РФ один за другим продолжают освобождать населенные пункты курского региона близ Суджи.