Москва, 15 марта, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Новое здание цирка в Мневниковской пойме станет достопримечательностью Москвы и точкой притяжения для жителей столицы и туристов. Такое мнение выразил фигурист, хореограф Илья Авербух.

Pavel Kashaev /Global Look Press Илья Авербух

«Вся столица, вся страна следила за голосованием о судьбе московского цирка. И город, учитывая мнение жителей (в том числе самых маленьких), принял взвешенное решение построить здание в новом месте», — сказал Авербух агентству городских новостей «Москва».

Он отметил, что хорошему шоу нужны не только опытные артисты, но и высокотехнологичная красивая площадка, которой станет здание в Мневниковской пойме. «Сюрпризы, фокусы, клоуны — всё, за что мы с детства обожаем московский цирк, отражено в визуальной концепции нового здания, которое станет новой достопримечательностью в перспективном районе столицы. Внутри для профессионалов будет доступны все условия для создания новых интерактивных шоу, они будут привлекать зрителей, в том числе из-за рубежа», — подчеркнул Авербух.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об итогах голосования в рамках проекта «Активный гражданин» по поводу визуальной концепции нового Большого Московского цирка. Наибольшее количество голосов набрал проект архитектурного бюро «АПЕКС», который поддержали 29% взрослых и 42% детей.