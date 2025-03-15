Луганск, 15 марта, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Российские военные сбили в Троицком районе Луганской Народной Республики украинский беспилотник с отравляющим химическим боеприпасом. Об этом 15 марта сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Российские войска химзащиты идентифицировали боеприпас сбитого украинского дрона с хлорсодержащим химическим отравляющим веществом. БПЛА, производства ФРГ был оснащен самодельной емкостью с химреактивом, детонатором и деталями с надписями на украинском языке», ― уточнил посол в Telegram-канале.

По его словам, украинский дрон сбили в районе села Воеводское. Мирошник отметил, что в этом населенном пункте нет никаких воинских подразделений, и целью атаки БПЛА, вероятнее всего, был гражданский объект.

Посол добавил, что точно идентифицировать вид отравляющего вещества, примененного ВСУ, военные химики смогут после проведения детального лабораторного анализа.

«[Это] не отменяет факта применения ВСУ химического отравляющего вещества против гражданского населения, что запрещено целым рядом международных конвенций», — заключил Мирошник.

Как сообщало ИА Регнум, замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский в ноябре 2024 года заявил, что Россия передала Организации по запрещению химического оружия уже более 30 нот, подтверждающих применение Украиной запрещённых веществ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что украинские вооружённые формирования систематически применяют токсичные химикаты против ВС РФ и мирного населения. По её словам, киевские формирования, в частности, регулярно применяют хлор, аммиак, аммиачную селитру, серную кислоту, Би-Зет и хлорпикрин.

Бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 7 октября сообщил, что летом 2024 года были выявлены факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов. В частности, это оружие было применено 11 августа в Судже, пострадали более 20 человек.

Также разведчик группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России с позывным Небо сообщил о применении украинскими боевиками против российских военных запрещенных отравляющих веществ на херсонском направлении.